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4 травня • оновлено в 23:04
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МОЗ показало нові правила роботи перукарень та салонів краси

10.1т
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Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення до 6 травня вимоги до роботи перукарень та салонів краси в умовах карантину.

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Відповідне розпорядження головного санітарного лікаря України з'явилося 4 травня на офіційному сайті відомства.

У документі наголошується, що вищевказані заклади з надання послуг краси у рамках боротьби з епідемією коронавірусу зобов'язані:

  • організувати проведення температурного скринінгу всіх працівників перед зміною, не допускати до виконання обов'язків працівників із температурою вище 37,2 градусів або з ознаками ГРВІ.

  • Прийом клієнтів здійснювати винятково за попереднім записом із проміжком між клієнтами в 15 хвилин, очікування черги здійснюється поза приміщенням із дотриманням дистанції в 1,5 метра.

  • Заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного того, хто забезпечує супровід для осіб з інвалідністю.

  • Організувати на вході місце для дезінфекції рук.

  • Організувати одночасне перебування клієнтів із розрахунку не більше однієї людини на 10 кв. м площі, допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах.

  • Між місцями надання послуг забезпечити відстань мінімум 2 метри.

  • Працівники зобов'язані використовувати медичні маски й одноразові рукавички.

  • Проводити дезінфекцію і прибирання після кожного клієнта.

Перукарня

Перукарня

ДПА.cv.ua

Також суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити персонал п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів, інформування клієнтів щодо обмежень, нанесення маркувань для дотримання дистанції, вологе прибирання не рідше ніж кожні дві години і в кінці зміни, а також відсторонення працівників, які входять до групи ризику.

У МОЗ наголосили, що, крім усього, працівники зобов'язані регулярно мити руки не рідше, ніж раз на три години, прикривати ніс і рот при кашлі та чханні зігнутою в лікті рукою або одноразовою серветкою, утримуватися від дотиків руками до обличчя, від контактів з особами, у яких є симптоми ГРВІ. У разі появи підозрілих симптомів люди, які надають населенню послуги, зобов'язані самоізолюватись.

Прибирання, дистанція і запис: МОЗ показало, як зміняться правила для салонів краси

Прибирання, дистанція і запис: МОЗ показало, як зміняться правила для салонів краси

Прибирання, дистанція і запис: МОЗ показало, як зміняться правила для салонів краси

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Шевченко Олександр
Шевченко Олександр
Ставлю великий хрест на "новому" керівництві санслужби і їх кураторах вище. Дідько з ним, що всередині докумену є відверті "ляпи" щодо санітарного режиму, його все рівно будуть порушувати. Але, "громадське обговрення" протиепідемічних правил це НОНСЕНС!. Правила мають обговорювати професіонали. Давайте ще обговоримо протипожежні правила, правила будівництва споруд, правила надання швидкої медичної допомоги, правила розмінування об'єктів і т.д. А що? Люди ж краще знають.
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