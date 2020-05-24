МОЗ презентувало нові правила роботи дитсадків із 25 травня

Вікторія Довгань Суспільство 16:15, 24.05.2020 Оновлено: 16:39, 24.05.2020

Міністерство охорони здоров'я України затвердило нові правила роботи дитячих садків, які відкриють у межах послаблення карантину з 25 травня.

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Вимоги до дошкільних закладів опублікували на офіційній сторінці відомства у Facebook. Вони стосуватимуться як дітей, так і осіб, котрі їх супроводжують, а також співробітників садків.

Зокрема, щодо дітей вживатимуться такі заходи:

  • температурний скринінг перед прийомом та кожні 4 години;

  • обмеження самостійного доступу до дезінфекторів;

  • навчання заходам безпеки в ігровій формі;

  • гнучкий графік прогулянок та занять;

  • обмеження кількості дітей у групах;

  • максимально можливе дистанціювання;

  • обмежена кількість занять та ігор із фізичним контактом;

  • обмежене одночасне харчування та перебування за одним столом;

  • заборона м'яких іграшок;

  • повна відмова від багаторазових рушників;

  • відмова від килимів із довгим ворсом;

  • використання змінного взуття у приміщенні;

  • збільшення кількості прогулянок і занять просто неба.

Дитсадки після карантину
Mukachevo.net

Що стосується осіб, які приводитимуть та забиратимуть дітей із садка, то від них вимагатиметься:

  • обов'язкове носіння маски або респіратора;

  • заборона участі батьків у масових заходах;

  • ранковий прийом та передавання дітей у кінці дня на вулиці;

  • дистанційне проведення батьківських зборів.

Не менш суворими правила будуть і для вихователів, нянь та персоналу обслуговування дитсадків. Вони передбачають:

  • температурний скринінг перед початком зміни;

  • використання дезінфектора на вході;

  • дезінфекцію поверхонь що дві години та після занять;

  • вологе прибирання з дезінфектором у кінці зміни;

  • регулярне провітрювання приміщення;

  • централізований збір засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);

  • недоступність для дітей місць із використаними ЗІЗ;

  • тимчасове відсторонення осіб із груп ризику;

  • миття рук і оброблення дезінфектором щонайменше кожних дві години;

  • наявність 5-денного запасу ЗІЗ;

  • наявність рідкого мила та паперових рушників у санвузлах;

  • утримання від контакту з хворими;

  • самоізоляцію у разі симптом респіраторного захворювання.

Правила роботи дитсадків з 25 травня
Facebook МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що після того як дитячі садки в Україні відновлять свою роботу, кожна кімната в них повинна бути забезпечена термометром і гігрометром. Крім того, групи повинні постійно провітрюватися, оскільки протяг мінімізує ризик зараження коронавірусом.

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