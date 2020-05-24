Міністерство охорони здоров'я України затвердило нові правила роботи дитячих садків, які відкриють у межах послаблення карантину з 25 травня.
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Вимоги до дошкільних закладів опублікували на офіційній сторінці відомства у Facebook. Вони стосуватимуться як дітей, так і осіб, котрі їх супроводжують, а також співробітників садків.
Зокрема, щодо дітей вживатимуться такі заходи:
температурний скринінг перед прийомом та кожні 4 години;
обмеження самостійного доступу до дезінфекторів;
навчання заходам безпеки в ігровій формі;
гнучкий графік прогулянок та занять;
обмеження кількості дітей у групах;
максимально можливе дистанціювання;
обмежена кількість занять та ігор із фізичним контактом;
обмежене одночасне харчування та перебування за одним столом;
заборона м'яких іграшок;
повна відмова від багаторазових рушників;
відмова від килимів із довгим ворсом;
використання змінного взуття у приміщенні;
збільшення кількості прогулянок і занять просто неба.
Дитсадки після карантину
Mukachevo.net
Що стосується осіб, які приводитимуть та забиратимуть дітей із садка, то від них вимагатиметься:
обов'язкове носіння маски або респіратора;
заборона участі батьків у масових заходах;
ранковий прийом та передавання дітей у кінці дня на вулиці;
дистанційне проведення батьківських зборів.
Не менш суворими правила будуть і для вихователів, нянь та персоналу обслуговування дитсадків. Вони передбачають:
температурний скринінг перед початком зміни;
використання дезінфектора на вході;
дезінфекцію поверхонь що дві години та після занять;
вологе прибирання з дезінфектором у кінці зміни;
регулярне провітрювання приміщення;
централізований збір засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);
недоступність для дітей місць із використаними ЗІЗ;
тимчасове відсторонення осіб із груп ризику;
миття рук і оброблення дезінфектором щонайменше кожних дві години;
наявність 5-денного запасу ЗІЗ;
наявність рідкого мила та паперових рушників у санвузлах;
утримання від контакту з хворими;
самоізоляцію у разі симптом респіраторного захворювання.
Правила роботи дитсадків з 25 травня
Facebook МОЗ
Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що після того як дитячі садки в Україні відновлять свою роботу, кожна кімната в них повинна бути забезпечена термометром і гігрометром. Крім того, групи повинні постійно провітрюватися, оскільки протяг мінімізує ризик зараження коронавірусом.
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