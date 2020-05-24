Міністерство охорони здоров'я України затвердило нові правила роботи дитячих садків, які відкриють у межах послаблення карантину з 25 травня.

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Вимоги до дошкільних закладів опублікували на офіційній сторінці відомства у Facebook. Вони стосуватимуться як дітей, так і осіб, котрі їх супроводжують, а також співробітників садків.

Зокрема, щодо дітей вживатимуться такі заходи:

температурний скринінг перед прийомом та кожні 4 години;

обмеження самостійного доступу до дезінфекторів;

навчання заходам безпеки в ігровій формі;

гнучкий графік прогулянок та занять;

обмеження кількості дітей у групах;

максимально можливе дистанціювання;

обмежена кількість занять та ігор із фізичним контактом;

обмежене одночасне харчування та перебування за одним столом;

заборона м'яких іграшок;

повна відмова від багаторазових рушників;

відмова від килимів із довгим ворсом;

використання змінного взуття у приміщенні;

збільшення кількості прогулянок і занять просто неба.

Дитсадки після карантину Mukachevo.net

Що стосується осіб, які приводитимуть та забиратимуть дітей із садка, то від них вимагатиметься:

обов'язкове носіння маски або респіратора;

заборона участі батьків у масових заходах;

ранковий прийом та передавання дітей у кінці дня на вулиці;

дистанційне проведення батьківських зборів.

Не менш суворими правила будуть і для вихователів, нянь та персоналу обслуговування дитсадків. Вони передбачають:

температурний скринінг перед початком зміни;

використання дезінфектора на вході;

дезінфекцію поверхонь що дві години та після занять;

вологе прибирання з дезінфектором у кінці зміни;

регулярне провітрювання приміщення;

централізований збір засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);

недоступність для дітей місць із використаними ЗІЗ;

тимчасове відсторонення осіб із груп ризику;

миття рук і оброблення дезінфектором щонайменше кожних дві години;

наявність 5-денного запасу ЗІЗ;

наявність рідкого мила та паперових рушників у санвузлах;

утримання від контакту з хворими;

самоізоляцію у разі симптом респіраторного захворювання.

Правила роботи дитсадків з 25 травня Facebook МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що після того як дитячі садки в Україні відновлять свою роботу, кожна кімната в них повинна бути забезпечена термометром і гігрометром. Крім того, групи повинні постійно провітрюватися, оскільки протяг мінімізує ризик зараження коронавірусом.

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