МОЗ почало розподіляти "Ремдесивір" по українських лікарнях

Препарат для лікування COVID-19 "Ремдесивір" почали розподіляти по лікарнях у регіонах України.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України у Facebook із посиланням на слова міністра Максима Степанова. Він відвідав з робочим візитом Дніпропетровську область.

"Я хочу зазначити, що сьогодні почався розподіл "Ремдесивіру" в регіони. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції", – заявив Степанов.

Він також наголосив, що "Ремдесивір" широко застосовується для екстреного використання в багатьох інших країнах світу

"Ремдесивір" почали розподіляти по лікарнях Facebook МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ремдесивір", який називають ліками від коронавірусу, можна використовувати як крайній засіб лікування. Цей препарат не продаватиметься у вільному доступі. Про це розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.