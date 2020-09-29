МОЗ планує внести до медгарантій вагітність на "первинці"

Міністерство охорони здоров’я подало бюджетний запит на запровадження в межах Програми медичних гарантій на 2021 рік пакету медичних послуг щодо амбулаторному веденню вагітності.

Про це на брифінгу у вівторок, 29 вересня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, цю частину повинна робити в тому числі і первинна ланка. Пакет коштуватиме 1026 грн на місяць.

"Окрім традиційно жіночих консультацій, ми вважаємо, що цю частину повинна робити в тому числі і первинна ланка. Тому ми хочемо запровадити пакет, який буде складати 1026 грн на місяць. Повний пакет послуг включатиме огляд, збіг анамнезу, кардіографію, лабораторну діагностику, УЗД. Виходячи з прогнозної кількості породіль на наступний рік – 270 291, загальний прогнозний обсяг видатків, який ми подали в бюджетному запиті, – 2, 2 млрд грн", – сказав Степанов.

Міністр також наголосив, що запровадження такого пакету є важливим з огляду на те, що в Україні материнська, малюкова смертність в 1,5-3 рази вища, ніж в країнах Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов розповів, що Україна може отримати8 мільйонів доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 безкоштовно.