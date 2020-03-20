МОЗ підтвердило, що українець, який заразився коронавірусом, здоровий

Інфікований коронавірусом пацієнт із Чернівців повністю одужав, сьогодні його виписують з лікарні.

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Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, чоловік може повернутися додому.

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"Повторний лабораторний аналіз на коронавірус засвідчив негативний результат, тобто інфекції не виявлено", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший тест, який засвідчив негативний результат у жителя Чернівців, провели 16 березня.

20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що цей пацієнт повністю одужав.

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