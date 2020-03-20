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20 березня • оновлено в 13:48
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МОЗ підтвердило, що українець, який заразився коронавірусом, здоровий

1.9т
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Інфікований коронавірусом пацієнт із Чернівців повністю одужав, сьогодні його виписують з лікарні.

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Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, чоловік може повернутися додому.

МОЗ підтвердило, що українець, який заразився коронавірусом, здоровий

Getty Images

"Повторний лабораторний аналіз на коронавірус засвідчив негативний результат, тобто інфекції не виявлено", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший тест, який засвідчив негативний результат у жителя Чернівців, провели 16 березня.

20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що цей пацієнт повністю одужав.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Тег
вірус
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Йому поталанило: тепер він може спокійно обмінюватися "рідинами"!)))
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