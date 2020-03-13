МОЗ підготувало закон про боротьбу з коронавірусів: що потрібно знати українцям

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець представив законопроект про боротьбу з коронавірусом.

Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, положення документа повинні підвищити ефективність боротьби з інфекцією, від якої в Україні 13 березня помер перший пацієнт.

Підготовлений законопроект передбачає:

Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом, що дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем.

Можливість працівникам виконувати роботу з дому.

Заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 осіб.

Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом.

Посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України.

Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.

Як писав OBOZREVATEL, глава МОЗ звернувся до Верховної Ради з закликом провести термінове засідання, щоб прийняти закон про боротьбу з коронавірусом. Очікується, що нардепи зберуться до середини наступного тижня.

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