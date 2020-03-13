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13 березня • оновлено в 19:31
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МОЗ підготувало закон про боротьбу з коронавірусів: що потрібно знати українцям

1.6т
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Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець представив законопроект про боротьбу з коронавірусом.

Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, положення документа повинні підвищити ефективність боротьби з інфекцією, від якої в Україні 13 березня помер перший пацієнт.

Підготовлений законопроект передбачає:

  • Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом, що дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем.

  • Можливість працівникам виконувати роботу з дому.

  • Заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 осіб.

  • Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом.

  • Посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України.

  • Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.

Як писав OBOZREVATEL, глава МОЗ звернувся до Верховної Ради з закликом провести термінове засідання, щоб прийняти закон про боротьбу з коронавірусом. Очікується, що нардепи зберуться до середини наступного тижня.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Ілля Ємець
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Запрет хрюканам кучковаться - цэ гарна новына. Кое-что должно произойти важное, имхо
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
пора бы озвучить,что это пути н запустил вирус на украину,для дестабилизации ситуации в стране и отвлечения внимания от донбасса.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хоть так
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