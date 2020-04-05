Українські лікарні готуються дати бій коронавірусу: глава МОЗ озвучив важливий крок

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5 квітня • оновлено в 23:17
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МОЗ перевірив лікарні для пацієнтів із коронавірусом

3.7т
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Міністерство охорони здоров'я України провело оцінку потреб в обладнанні, препаратах, засобах індивідуального захисту всіх 242 лікарень, які будуть боротися з коронавірусом у країні.

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Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час включення в ефір ТСН, передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Ілюстрація

"Це було перше завдання, яке переді мною поставив зокрема президент: щоб я проаналізував ситуацію із забезпеченням лікарів. Сьогодні я провів нараду, і вже створена загальна по Україні база всіх лікарень, призначених для боротьби з коронавірусом: усі потреби, все, що у них є зараз, коли і що їм треба поставити", – сказав Степанов.

Він зазначив, що медичні установи найбільше потребують засобів індивідуального захисту, в тому числі костюмів і респіраторів.

"Це все потрібно в сотнях тисяч одиниць. Ми працюємо над цим, регулярно отримуємо поставки й відразу розсилаємо все до регіонів. Я ще раз хочу підкреслити: мій пріоритет – створити захищені та гідні умови для наших лікарів", – сказав міністр.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні увечері 5 квітня підтвердили 1308 випадків COVID-19, серед яких 37 летальних. 28 людей одужали.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
хвороба інфекція вірус Міністерство охорони здоров'я
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
В сети есть кино "В.ойна миров Z". Рекомендую посмотреть.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
МОЛНИЯ! МОЛНИЯ!: США вводят войска в Нью-Йорк. В город направлены более тысячи солдат и офицеров. ___.---.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Zhikharev Dmitry, полк "Азов"? Вот они там славно помарадерствовали бы!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни, гроши у вас есть на обеспечение оснащение больниц, обеспечения врачей, лекарства и питание для тысяч больных?
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