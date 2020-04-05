Українські лікарні готуються дати бій коронавірусу: глава МОЗ озвучив важливий крок

Міністерство охорони здоров'я України провело оцінку потреб в обладнанні, препаратах, засобах індивідуального захисту всіх 242 лікарень, які будуть боротися з коронавірусом у країні.

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Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час включення в ефір ТСН, передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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"Це було перше завдання, яке переді мною поставив зокрема президент: щоб я проаналізував ситуацію із забезпеченням лікарів. Сьогодні я провів нараду, і вже створена загальна по Україні база всіх лікарень, призначених для боротьби з коронавірусом: усі потреби, все, що у них є зараз, коли і що їм треба поставити", – сказав Степанов.

Він зазначив, що медичні установи найбільше потребують засобів індивідуального захисту, в тому числі костюмів і респіраторів.

"Це все потрібно в сотнях тисяч одиниць. Ми працюємо над цим, регулярно отримуємо поставки й відразу розсилаємо все до регіонів. Я ще раз хочу підкреслити: мій пріоритет – створити захищені та гідні умови для наших лікарів", – сказав міністр.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні увечері 5 квітня підтвердили 1308 випадків COVID-19, серед яких 37 летальних. 28 людей одужали.

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