Як викликати "швидку" при підозрі на COVID-19: у МОЗ озвучили правила

Дарина Дурова Суспільство 01:25, 3.05.2020

Українцям нагадали правила виклику швидкої допомоги при підозрах на коронавірус COVID-19.

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Рекомендації в суботу, 2 травня, на Facebook-сторінці та Telegram-каналі опублікував Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України.

Виклик "швидкої" при коронавірусі
Колаж

Зазначається, що у зв'язку з пандемією навантаження на систему екстреної медичної допомоги сильно збільшилося.

"Крім викликів, пов'язаних із COVID-19, щодня надходять повідомлення про інші невідкладні ситуації", – підкреслила пресслужба.

У разі підозри на COVID-19, як розповіли в ЦГЗ, необхідно повідомити про симптоми, інформацію про подорожі та можливі контакти з хворими на нову інфекцію.

"Це потрібно для того, щоб лікарі, які прибудуть на виклик, мали засоби індивідуального захисту й можливість допомогти. Всі питання про стан здоров'я, які не потребують невідкладної медичної допомоги, можна обговорити зі своїм сімейним лікарем", – повідомили медики.

У МОЗ також порекомендували:

  • взяти себе в руки, заспокоїтися;

  • відповідати на всі запитання диспетчера;

  • назвати точну адресу виклику або орієнтири, якщо місце невідоме;

  • назвати прізвище, стать, вік хворого, якщо паспортні дані невідомі, вказати стать та орієнтовний вік;

  • описати скарги хворого;

  • повідомити, хто і за яким номером телефону викликає бригаду;

  • забезпечити бригаді безперешкодний доступ до потерпілого;

  • ізолювати тварин, якщо вони поруч.

Як писав OBOZREVATEL, повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв COVID-19 до кінця року, заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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