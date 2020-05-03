МОЗ опублікувало зворушливе відео про важливість карантину

Дарина Дурова Суспільство 01:20, 4.05.2020

Міністерство охорони здоров'я записало відео для українців, закликавши залишитися вдома на карантині, щоб не перевантажувати медичну систему.

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Ролик був опублікований 3 травня пресслужбою МОЗ. Міністерство показало, як складно займатися звичайними домашніми справами в спеціальному захисті, який використовує медперсонал на роботі.

Однак, "експеримент" звичайні громадяни можуть перервати в будь-яку хвилину, а лікарі, які борються з COVID-19 – ні.

Скрін відео

"Ми часто скаржимося, що втомилися сидіти вдома, носити маски, змушені відмовитися від розваг на період карантину.

Щодня тисячі медиків працюють у складних умовах. Ризикуючи власним здоров'ям, вони рятують інші життя. Цілодобово в захисних костюмах і окулярах, забуваючи про втому і власні тривоги. Вони не скаржаться й не зупиняються", – зазначило мінітерство.

Як писав OBOZREVATEL, розвідка США з'ясувала, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні й інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.

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