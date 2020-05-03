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4 травня • оновлено в 11:59
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МОЗ опублікувало зворушливе відео про важливість карантину

2.5т
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Міністерство охорони здоров'я записало відео для українців, закликавши залишитися вдома на карантині, щоб не перевантажувати медичну систему.

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Ролик був опублікований 3 травня пресслужбою МОЗ. Міністерство показало, як складно займатися звичайними домашніми справами в спеціальному захисті, який використовує медперсонал на роботі.

Однак, "експеримент" звичайні громадяни можуть перервати в будь-яку хвилину, а лікарі, які борються з COVID-19 – ні.

"Втомилися сидіти вдома?" МОЗ опублікувало зворушливе відео про карантин

Скрін відео

"Ми часто скаржимося, що втомилися сидіти вдома, носити маски, змушені відмовитися від розваг на період карантину.

Щодня тисячі медиків працюють у складних умовах. Ризикуючи власним здоров'ям, вони рятують інші життя. Цілодобово в захисних костюмах і окулярах, забуваючи про втому і власні тривоги. Вони не скаржаться й не зупиняються", – зазначило мінітерство.

Як писав OBOZREVATEL, розвідка США з'ясувала, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні й інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
хвороба інфекція вірус карантин видео Міністерство охорони здоров'я лікарі
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Не сидел дома не сижу и не собираюсь ,сидите если хотите а у меня частный дом машина езжу куда хочу))))разве что перестал ходить в супермаркеты ,зачем в них ходить если можно заказать по интернету и все привезут домой по ценам ниже АТБ)))))))
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