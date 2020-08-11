МОЗ опублікувало актуальний список областей, що провалили послаблення карантину

В Україні до послаблення карантину не готові дев'ять областей. У всіх цих регіонах перевищено показники захворюваності на коронавірус (COVID-19).

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я, найвища динаміка захворювання в Сумській області – 26,44% за допустимих 10%.

Найбільша завантаженість ліжок у Львівській області – 53,31% за допустимих не більш як 50%.

Найвищий відсоток виявлення коронавірусу в Чернівецькій області – 18,54% за допустимих 11%.

Також не готові до пом'якшення карантину Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська та Харківська області.

moz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у декількох областях України останнім часом фіксується стрімке зростання випадків COVID-19, тоді як у дев'яти регіонах кількість тих, хто одужав, за минулу добу перевищила кількість тих, хто захворів.