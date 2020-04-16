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16 квітня • оновлено в 10:13
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МОЗ оприлюднило катастрофічну статистику зараження медиків COVID-19

1.2т
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З початку епідемії коронавірусу в Україні небезпечною хворобою заразилися вже 788 медиків. Антирекорд захворюваності серед представників сфери охорони здоров'я встановлено на Буковині.

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Про це під час брифінгу 16 квітня заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Разом з тим він підкреслив, що кожен день відомство збільшує забезпеченість медпрацівників засобами індивідуального захисту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус

Коронавірус

"День"

"Що стосується захворюваності медичних працівників COVID-19, то зараз це 788 осіб. Найбільша кількість зареєстрованих випадків захворюваності в Чернівецькій області – 126 медпрацівників. Ми аналізуємо кожен випадок захворювання медика: у зв'язку з чим це трапилося, в якій лікарні, в яких умовах", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня стало відомо, що Київську міську клінічну лікарню №6 закрили через раптовий спалах коронавірусу. У всього персоналу неврології, кардіології та терапії підтвердилася наявність інфекції після ПЛР-тестів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

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