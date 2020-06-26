МОЗ оновив список небезпечних країн із COVID-19: Україна теж у "червоній зоні"

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн так званої "червоної зони", де зафіксовано значне поширення COVID-19.

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Перелік оприлюднено на сайті відомства, в ньому опинилися 50 країн, зокрема й Україна (щоб подивитися повний список, доскрольте до кінця новини).

Країнами зі значним поширенням коронавірусу є ті, де кількість активних випадків зараження перевищує 40 осіб на 100 тисяч населення. Після відвідин таких країн громадяни зобов'язані проходити 14-денну обсервацію або самоізоляцію.

У десятці лідерів опинилися Катар, Гвіана, США, Вірменія, Бахрейн, Оман, Перу, Бельгія, Панама, Бразилія. Україна посіла 40-е місце з показником захворюваності – 50,6 випадків.

Список країн із значним поширенням COVID-19 МОЗ

Список країн із значним поширенням COVID-19 МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна може не потрапити в список держав, туристам з яких ЄС збирається відкрити кордони з 1 липня. Рівень інфікування в країні перевищує критерії, вироблені Єврокомісією.