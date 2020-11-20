МОЗ оновив список країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон.

Він опублікований на офіційному сайті МОЗ. Перелік складено з урахуванням кількості активних випадків коронавірусної хвороби COVID-19 на 100 тис. населення (щоб подивитися весь список, доскрольте сторінку до кінця).

У "зелену" зону увійшли 149 країн, зокрема Молдова, Німеччина, Кіпр, Албанія, Данія, Латвія, Росія, Білорусь, Канада, Мексика, Індія, Ізраїль, Казахстан, Туреччина, Єгипет, Естонія та інші.

Серед 44 країн "червоної" зони опинилися США, Грузія, Чехія, Польща, Хорватія, Італія, Франція, Португалія, Бельгія, Угорщина, Нідерланди, Румунія, Іспанія, Великобританія, Словаччина та інші.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні є умови для зберігання і перевезення вакцини від коронавируса (COVID-19) при низьких температурах. Наша країна має холодильні установки з необхідною температурою -70 ° С градусів. При цьому Степанов додав, що спершу потрібно дочекатися офіційної реєстрації вакцини проти вірусу, а потім вже говорити про її доставку.