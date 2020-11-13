МОЗ оновив список країн "червоної" зони: Україна підібралася до нього впритул

У список країн "червоної" зони увійшли 45 країн, Україна підібралася до нього впритул, але ще перебуває в "зеленій".

Про це свідчать оновлені дані, оприлюднені 13 листопада на сайті українського Міністерства охорони здоров'я (щоб подивитися весь список, доскрольте сторінку до кінця).

Найстрімкіше коронавірус поширюється, зокрема, в Анголі, Люксембурзі, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Ліхтенштейні. У цих країнах показник захворюваності за останні два тижні перевищує 1000 випадків на 100 тисяч населення.

В Україні – 342,5 випадків, країна ще перебуває в "зеленій" зоні.

Країни "червоної зони". МОЗ

Країни "червоної зони". МОЗ

Кордон "червоної" і "зеленої" зон. МОЗ

Країни "зеленої зони". МОЗ

Країни "зеленої зони". МОЗ

Країни "зеленої зони". МОЗ

Країни "зеленої зони". МОЗ

Країни "зеленої зони". МОЗ

Країни "зеленої зони". МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними на 6 листопада в Україні було зафіксовано 275,2 активних випадків на 100 тисяч населення.