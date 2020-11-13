МОЗ оновив список країн "червоної" зони: Україна підібралася до нього впритул

У список країн "червоної" зони увійшли 45 країн, Україна підібралася до нього впритул, але ще перебуває в "зеленій".

Про це свідчать оновлені дані, оприлюднені 13 листопада на сайті українського Міністерства охорони здоров'я (щоб подивитися весь список, доскрольте сторінку до кінця).

Найстрімкіше коронавірус поширюється, зокрема, в Анголі, Люксембурзі, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Ліхтенштейні. У цих країнах показник захворюваності за останні два тижні перевищує 1000 випадків на 100 тисяч населення.

В Україні – 342,5 випадків, країна ще перебуває в "зеленій" зоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними на 6 листопада в Україні було зафіксовано 275,2 активних випадків на 100 тисяч населення.