Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн, які відносяться до "червоної" та "зеленої" зон залежно від епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляється на сайті МОЗ. Так, станом на 22 серпня до "червоної зони" відносяться такі країни, як Перу, Панама, Колумбія, Мальдіви, Бразилія, Ізраїль, США, Аргентина, Іспанія, Чилі, Молдова, Чорногорія, Казахстан, Румунія, Північна Македонія, Вірменія, Індія, Бельгія та інші (усього 65 країн).

В "зелену зону" потрапили Росія, Нідерланди, Франція, Швеція, ОАЕ, Швейцарія, Австрія, Болгарія, Чехія, Ісландія, Данія, Португалія та інші (усього 128 країн).

Зазначимо, для визначення країни до тієї чи іншої зони береться до уваги кількість активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення.

Як відомо, з 1 серпня МОЗ змінило підхід до формування цього списку. Тепер розглядаються тільки два показники. До "червоної зони" відносяться країни, в яких приріст хворих за останні 14 днів перевищує такий приріст в Україні, а також країни, де приріст хворих за останні 14 днів у порівнянні з попередніми 14 днями перевищує 30%.

МОЗ оновив список країн "червоної" та "зеленої" зон: куди можна полетіти українцям moz.gov.ua

МОЗ оновив список країн "червоної" та "зеленої" зон: куди можна полетіти українцям moz.gov.ua

МОЗ оновив список країн "червоної" та "зеленої" зон: куди можна полетіти українцям moz.gov.ua

МОЗ оновив список країн "червоної" та "зеленої" зон: куди можна полетіти українцям moz.gov.ua

МОЗ оновив список країн "червоної" та "зеленої" зон: куди можна полетіти українцям moz.gov.ua

МОЗ оновив список країн "червоної" та "зеленої" зон: куди можна полетіти українцям moz.gov.ua

МОЗ оновив список країн "червоної" та "зеленої" зон: куди можна полетіти українцям moz.gov.ua

МОЗ оновив список країн "червоної" та "зеленої" зон: куди можна полетіти українцям moz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада Євросоюзу 7 серпня оновила список третіх країн, з якими рекомендовано відкрити кордони. З нього прибрали Марокко.

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