МОЗ оновив списки країн "червоної" і "зеленої" зон: куди дозволено полетіти українцям

Міністерство охорони здоров’я нагадало українцям оновлений список країн "зеленої" та "червоної" зон у зв'язку з пандемією COVID-19.

Громадяни, які повертаються з країн першої зони, до якої додалося ще дев’ять держав, не потребують проходження двотижневої самоізоляції. На цьому під час брифінгу 19 липня наголосив глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, до країн так званої зеленої зони віднесли Туреччину, Єгипет, Албанію, Болгарію, Чехію, Сербію, Хорватію, Польщу, Грецію, Угорщину та Латвію.

Тоді як до "червоної" належать США, Вірменія, Ізраїль, Чорногорія, Росія, Молдова, Казахстан і Білорусь.

За словами Степанова, уряд оновив критерій віднесення країн до "зеленої" зони, збільшивши поріг активних хворих із 40 до 55 осіб на 100 тисяч населення.

"Після збільшення цього порогу наші громадяни, які повертаються з цих країн, не потребують проходження двотижневої самоізоляції", – наголосив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угорський лоукостер Wizzair тимчасово припинив польоти з Києва до Будапешта з 17 липня до 16 серпня через стрімке поширення коронавірусу в Україні.