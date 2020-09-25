МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон щодо захворюваності на COVID-19.

Новий перелік оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я 25 вересня. До "червоної" зони потрапили країни, в яких захворюваність за 14 днів на 100 000 населення перевищила цей показник для України – 109,5.

Серед країн "червоної" зони – Ізраїль, Чорногорія, Іспанія, США, Чехія, Франція, Молдова, Угорщина, Бельгія і Нідерланди.

У "зеленій" зоні – Австрія, Румунія, Польща, Німеччина, Канада, Великобританія, Швейцарія, Хорватія, Грузія, Греція, Росія, Словаччина, Туреччина, Латвія, Литва, Естонія та інші.

Нагадаємо, що особи, які приїжджають до України з країн "червоної" зони, мають здати тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

Новий перелік оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я 25 вересня. moz.gov.ua

Серед країн "червоної" зони – Ізраїль, Чорногорія, Іспанія, США, Чехія, Франція, Молдова. moz.gov.ua

В оновлений список "червоної" зони потрапили 50 країн світу moz.gov.ua

До переліку "зеленої" зони входять понад 140 країн. moz.gov.ua

У "зеленій" зоні – Австрія, Румунія, Польща, Німеччина, Канада. moz.gov.ua

У "зеленій" зоні – Великобританія, Швейцарія, Хорватія, Грузія, Греція, Росія, Словаччина. moz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчим часом Кабінет міністрів може ухвалити рішення про скасування повної заборони на в'їзд до України для іноземних громадян, яка набрала чинності 28 серпня.

Станом на ранок п'ятниці, 25 вересня, в Україні офіційно підтверджено 191 671 випадок коронавірусної інфекції. З них 3565 – виявлено за минулу добу.