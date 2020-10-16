МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" карантинних зон

Марина Ліснічук Суспільство 13:40, 16.10.2020 Оновлено: 14:16, 16.10.2020

Міністерство охорони здоров'я України 16 жовтня опублікувало оновлений список країн "червоної" та "зеленої" карантинних зон через пандемію коронавірусу.

До переліку ввійшли 194 держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він з’явився на офіційному сайті МОЗ.

Так, до "червоної" зони віднесли 31 країну, в яких показник захворюваності на COVID-19 перевищив 178 випадків на 100 тисяч населення за останні два тижні.

Цю зону очолюють Андорра (1496,5 випадку), Чехія (660,8), Ізраїль (600) та Чорногорія (592,9). Також у ній наявні Бельгія, Нідерланди, Франція, Велика Британія, Іспанія, Республіка Молдова, Вірменія, США, Румунія та інші.

Цікаво, що Україна вже не вперше опинилася на межі "зеленої" і "червоної" зон. Станом на 16 жовтня показник захворюваності на коронавірусу у країні становить 176,5 активних випадки на 100 тисяч населення.

До "зеленої" зони потрапило 150 країн, тоді як ще щодо 13 держав немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

Перелік країн "червоної" зони
МОЗ
Україна опинилася на межі "червоної" і "зеленої" зон
МОЗ
Перелік країн "зеленої" зони
МОЗ
До "зеленої" зони потрапило 150 країн
МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 16 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 39,1 млн осіб. За попередню добу було виявлено 398 609 нових інфікованих.

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