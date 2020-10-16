МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" карантинних зон
До "червоної" зони потрапила 31 держава-член ВООЗ
Очолили її станом на 16 жовтня Андорра, Чехія та Ізраїль
Водночас Україна опинилася на межі двох зон
Міністерство охорони здоров'я України 16 жовтня опублікувало оновлений список країн "червоної" та "зеленої" карантинних зон через пандемію коронавірусу.
До переліку ввійшли 194 держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він з’явився на офіційному сайті МОЗ.
Так, до "червоної" зони віднесли 31 країну, в яких показник захворюваності на COVID-19 перевищив 178 випадків на 100 тисяч населення за останні два тижні.
Цю зону очолюють Андорра (1496,5 випадку), Чехія (660,8), Ізраїль (600) та Чорногорія (592,9). Також у ній наявні Бельгія, Нідерланди, Франція, Велика Британія, Іспанія, Республіка Молдова, Вірменія, США, Румунія та інші.
Цікаво, що Україна вже не вперше опинилася на межі "зеленої" і "червоної" зон. Станом на 16 жовтня показник захворюваності на коронавірусу у країні становить 176,5 активних випадки на 100 тисяч населення.
До "зеленої" зони потрапило 150 країн, тоді як ще щодо 13 держав немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 16 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 39,1 млн осіб. За попередню добу було виявлено 398 609 нових інфікованих.