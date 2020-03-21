Міністерство охорони здоров'я не підтвердило перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в Луцьку.

Напередодні місцеве видання ВолиньPost із посиланням на власні джерела повідомило про те, що захворювання виявили у жителя села Липини Луцького району.

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Однак в офіційному зведенні за 21 березня Міністерство охорони здоров'я поінформувало про 47 інфікованих і опублікувало перелік областей, заражених вірусом. З огляду на ці дані, на Волині коронавірусу немає.

МОЗ не підтвердило коронавірус у Луцьку

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Луцьку ухвалили рішення обмежити рух громадського транспорту через загрозу COVID-19.

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