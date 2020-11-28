МОЗ назвало регіони з найгіршою ситуацією з COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 13:42, 28.11.2020 Оновлено: 14:06, 28.11.2020

Станом на суботу, 28 листопада, найгірша ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні – в Сумській області. Показник захворюваності на 100 тисяч населення в регіоні складає 956,3.

Слідом у статистиці йдуть Черкаська область – 820,5 і Київська область – 696,6. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Найнижчий показник захворюваності в Кіровоградській – 147,5, Луганській – 164,3 і Вінницькій областях – 222,4.

Водночас жоден регіон країни не готовий до ослаблення карантинних обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що в Україні вдалося сповільнити зростання кількості заражень COVID-19.

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