МОЗ назвав умови роботи дитсадків з 25 травня: що дозволено і що заборонено

Міністерство охорони здоров'я України озвучило умови, за яких дитячі садки можуть відновити роботу під час дії адаптивного карантину.

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Відповідна постанова затверджена головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко і набуває чинності з 25 травня, повідомляється на сторінці парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій (щоб подивитися документ, проскрольте новину до кінця).

МОЗ назвало умови роботи дитсадків з 25 травня vesti.ua

Так, на період карантину рекомендується не допускати змішування дитячих груп; віддавати перевагу іграм на свіжому повітрі; обмежити гри, які передбачають фізичний контакт дітей і використання інвентарю.

Також дитячі сади повинні забезпечити п'ятиденний запас засобів захисту і дезінфікуючих засобів; навчити співробітників правильно ними користуватися і організувати контроль виконання правил; замінити тверде мило на рідке; попередити батьків про особливі умови роботи; регулярно прибирати приміщення з дезінфікуючими засобами; регулярно провітрювати приміщення; тимчасово відсторонити від роботи людей з групи ризику; співробітники повинні регулярно користуватися антисептиками і утримуватися від контакту з хворими; в разі підозри на респіраторне захворювання співробітники повинні самоізолюватись.

Що включають в себе нові правила

Вимірювання температури всім співробітникам перед початком роботи.

Дітям також необхідно вимірювати температура перед входом до закладу.

Не допускаються співробітники і діти, у яких температура перевищує 37,2.

Батьки, які приводять дітей в садок, повинні користуватися масками.

Установи повинні бути забезпечені антисептиками, а діти повинні користуватися ними тільки під наглядом вихователя.

Вихователі в ігровій формі за власним прикладом вчать дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.

Що заборонено в садках під час карантину

Використання багаторазових рушників.

Використання м'яких іграшок.

Використання килимів з довгим ворсом.

Використання вуличному взутті всередині дитсадка.

Проведення масових заходів за участю дітей більше однієї групи і участі глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 22 травня почалося ослаблення обмежувальних заходів, в країні почали запроваджувати адаптивний карантин.