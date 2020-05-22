МОЗ назвав умови роботи дитсадків з 25 травня: що дозволено і що заборонено

Міністерство охорони здоров'я України озвучило умови, за яких дитячі садки можуть відновити роботу під час дії адаптивного карантину.
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Відповідна постанова затверджена головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко і набуває чинності з 25 травня, повідомляється на сторінці парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій (щоб подивитися документ, проскрольте новину до кінця).
МОЗ назвало умови роботи дитсадків з 25 травня
vesti.ua
Так, на період карантину рекомендується не допускати змішування дитячих груп; віддавати перевагу іграм на свіжому повітрі; обмежити гри, які передбачають фізичний контакт дітей і використання інвентарю.
Також дитячі сади повинні забезпечити п'ятиденний запас засобів захисту і дезінфікуючих засобів; навчити співробітників правильно ними користуватися і організувати контроль виконання правил; замінити тверде мило на рідке; попередити батьків про особливі умови роботи; регулярно прибирати приміщення з дезінфікуючими засобами; регулярно провітрювати приміщення; тимчасово відсторонити від роботи людей з групи ризику; співробітники повинні регулярно користуватися антисептиками і утримуватися від контакту з хворими; в разі підозри на респіраторне захворювання співробітники повинні самоізолюватись.
Що включають в себе нові правила
Вимірювання температури всім співробітникам перед початком роботи.
Дітям також необхідно вимірювати температура перед входом до закладу.
Не допускаються співробітники і діти, у яких температура перевищує 37,2.
Батьки, які приводять дітей в садок, повинні користуватися масками.
Установи повинні бути забезпечені антисептиками, а діти повинні користуватися ними тільки під наглядом вихователя.
Вихователі в ігровій формі за власним прикладом вчать дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.
Що заборонено в садках під час карантину
Використання багаторазових рушників.
Використання м'яких іграшок.
Використання килимів з довгим ворсом.
Використання вуличному взутті всередині дитсадка.
Проведення масових заходів за участю дітей більше однієї групи і участі глядачів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 22 травня почалося ослаблення обмежувальних заходів, в країні почали запроваджувати адаптивний карантин.
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