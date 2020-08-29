МОЗ назвало регіони України, по яких коронавірус вдарив найбільше

Коронавірус стрімко поширюється регіонами України.
В Україні, яка побила ще один рекорд за добовим приростом випадків коронавірусу (+2481), зараз найбільша кількість активних хворих спостерігається на Харківщині, Тернопільщині та в Києві.
Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, найбільша кількість випадків COVID-19 за останню добу зареєстрована у місті Київ – 265.
Водночас у Харківській області – 247 випадків, Тернопільській – 227, Львівській – 190, Івано-Франківській – 182, Одеській – 170 та Чернівецькій – 142.
Ситуація в регіонах:
Вінницька обл. – 3872 (+72)
Волинська обл. – 5370 (+50)
Дніпропетровська обл. – 2236 (+74)
Донецька обл. – 1369 (+51)
Житомирська обл. – 3155 (+92)
Закарпатська обл. – 7385 (+83)
Запорізька обл. – 1520 (+33)
Івано-Франківська обл. – 8843 (+182)
Кіровоградська обл. – 795 (+5)
м. Київ – 12984 (+265)
Київська обл. – 5489 (+92)
Львівська обл. – 14168 (+190)
Луганська обл. – 295 (+21)
Миколаївська обл. – 1118 (+41)
Одеська обл. – 6921 (+170)
Полтавська обл. – 738 (+33)
Рівненська обл. – 9019 (+98)
Сумська обл. – 1398 (+37)
Тернопільська обл. – 5705 (+227)
Харківська обл. – 8691 (+247)
Херсонська обл. – 386 (+12)
Хмельницька обл. – 2297 (+103)
Чернівецька обл. – 9997 (+142)
Черкаська обл. – 1482 (+92)
Чернігівська обл. – 1745 (+69).
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 29 серпня в Україні офіційно підтверджено 116 978 випадків коронавірусної інфекції.
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