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МОЗ назвало регіони України, по яких коронавірус вдарив найбільше

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
11,4 т.
Коронавірус стрімко поширюється регіонами України

Коронавірус стрімко поширюється регіонами України.

В Україні, яка побила ще один рекорд за добовим приростом випадків коронавірусу (+2481), зараз найбільша кількість активних хворих спостерігається на Харківщині, Тернопільщині та в Києві.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, найбільша кількість випадків COVID-19 за останню добу зареєстрована у місті Київ – 265.

Водночас у Харківській області – 247 випадків, Тернопільській – 227, Львівській – 190, Івано-Франківській – 182, Одеській – 170 та Чернівецькій – 142.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька обл. – 3872 (+72)

  • Волинська обл. – 5370 (+50)

  • Дніпропетровська обл. – 2236 (+74)

  • Донецька обл. – 1369 (+51)

  • Житомирська обл. – 3155 (+92)

  • Закарпатська обл. – 7385 (+83)

  • Запорізька обл. – 1520 (+33)

  • Івано-Франківська обл. – 8843 (+182)

  • Кіровоградська обл. – 795 (+5)

  • м. Київ – 12984 (+265)

  • Київська обл. – 5489 (+92)

  • Львівська обл. – 14168 (+190)

  • Луганська обл. – 295 (+21)

  • Миколаївська обл. – 1118 (+41)

  • Одеська обл. – 6921 (+170)

  • Полтавська обл. – 738 (+33)

  • Рівненська обл. – 9019 (+98)

  • Сумська обл. – 1398 (+37)

  • Тернопільська обл. – 5705 (+227)

  • Харківська обл. – 8691 (+247)

  • Херсонська обл. – 386 (+12)

  • Хмельницька обл. – 2297 (+103)

  • Чернівецька обл. – 9997 (+142)

  • Черкаська обл. – 1482 (+92)

  • Чернігівська обл. – 1745 (+69).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 29 серпня в Україні офіційно підтверджено 116 978 випадків коронавірусної інфекції.

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УкраїнаКоронавірусМіністерство охорони здоров'яКоронавірусМаксим Степанов
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