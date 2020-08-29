МОЗ назвало регіони України, по яких коронавірус вдарив найбільше

В Україні, яка побила ще один рекорд за добовим приростом випадків коронавірусу (+2481), зараз найбільша кількість активних хворих спостерігається на Харківщині, Тернопільщині та в Києві.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, найбільша кількість випадків COVID-19 за останню добу зареєстрована у місті Київ – 265.

Водночас у Харківській області – 247 випадків, Тернопільській – 227, Львівській – 190, Івано-Франківській – 182, Одеській – 170 та Чернівецькій – 142.

Ситуація в регіонах:

Вінницька обл. – 3872 (+72)

Волинська обл. – 5370 (+50)

Дніпропетровська обл. – 2236 (+74)

Донецька обл. – 1369 (+51)

Житомирська обл. – 3155 (+92)

Закарпатська обл. – 7385 (+83)

Запорізька обл. – 1520 (+33)

Івано-Франківська обл. – 8843 (+182)

Кіровоградська обл. – 795 (+5)

м. Київ – 12984 (+265)

Київська обл. – 5489 (+92)

Львівська обл. – 14168 (+190)

Луганська обл. – 295 (+21)

Миколаївська обл. – 1118 (+41)

Одеська обл. – 6921 (+170)

Полтавська обл. – 738 (+33)

Рівненська обл. – 9019 (+98)

Сумська обл. – 1398 (+37)

Тернопільська обл. – 5705 (+227)

Харківська обл. – 8691 (+247)

Херсонська обл. – 386 (+12)

Хмельницька обл. – 2297 (+103)

Чернівецька обл. – 9997 (+142)

Черкаська обл. – 1482 (+92)

Чернігівська обл. – 1745 (+69).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 29 серпня в Україні офіційно підтверджено 116 978 випадків коронавірусної інфекції.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!