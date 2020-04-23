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23 квітня • оновлено в 10:35
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МОЗ назвало причину різкого спалаху коронавірусу в Україні

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Різкий стрибок статистики коронавірусу в Україні напряму пов'язаний з недотриманням карантину багатьма громадянами на Вербну неділю та на сам Великдень.

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Про це під час брифінгу 23 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, озвучивши невтішну кількість випадків заражень небезпечною хворобою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За минулу добу захворіло 578 осіб. З них – 44 дитини та 123 медпрацівники. Це новий антирекорд за весь час епідемії в країні. Ми вважаємо, що це стало наслідком, в тому числі, порушення карантину під час Вербної неділі та безпосередньо на Великдень", – наголосив він.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Степанов також додав, що за минулу добу в Україні через коронавірус було госпіталізовано 182 особи, зафіксовано 13 летальних випадків. Втім 180 пацієнтів, в тому числі 4 дітей, одужали.

"В розрізі регіонів за останю добу найбільша кількість зареєстрованих випадків підтверджена в Чернівецькій області (87), Київській (61) та місті Києві (70)", – підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • станом на 23 квітня в Україні офіційно підтверджено 7 170 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що наступним викликом для України у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу COVID-19 стануть травневі свята.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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