У МОЗ назвали причину нового сплеску коронавірусу в Україні

Відвідування церков на Вербну неділю 12 квітня призвело до зростання захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Сплеск захворюваності був зафіксований на 4-5 день після інфікування, заявив на брифінгу 19 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зростання виявлених захворювань за попередні дні обумовлений, в тому числі, тим, що, на жаль, мало хто дотримувався наших рекомендацій щодо того, щоб залишитися вдома на Вербну неділю і не відвідувати богослужінь", – зазначив він.

За словами Степанова, зростання захворюваності спостерігалося вже на 4-5 день після інфікування.

Ще однією причиною міністр назвав збільшення тестувань методом ПЛР.

"За 10 днів було близько 1000 ПЛР-тестувань, зараз близько 5 тисяч. Тому ми виявляємо більше людей з коронавірусом", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський закликав українців на Великдень не відвідувати храми.

У свою чергу глава ПЦУ митрополит Єпіфаній зазначив, що паски можна освятити самостійно вдома. Для цього ходити до церкви і порушувати правила карантину не потрібно.