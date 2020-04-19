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19 квітня • оновлено в 14:34
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У МОЗ назвали причину нового сплеску коронавірусу в Україні

6.3т
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Відвідування церков на Вербну неділю 12 квітня призвело до зростання захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні.

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Сплеск захворюваності був зафіксований на 4-5 день після інфікування, заявив на брифінгу 19 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У МОЗ назвали причину нового сплеску коронавірусу в Україні

"Зростання виявлених захворювань за попередні дні обумовлений, в тому числі, тим, що, на жаль, мало хто дотримувався наших рекомендацій щодо того, щоб залишитися вдома на Вербну неділю і не відвідувати богослужінь", – зазначив він.

За словами Степанова, зростання захворюваності спостерігалося вже на 4-5 день після інфікування.

Ще однією причиною міністр назвав збільшення тестувань методом ПЛР.

"За 10 днів було близько 1000 ПЛР-тестувань, зараз близько 5 тисяч. Тому ми виявляємо більше людей з коронавірусом", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський закликав українців на Великдень не відвідувати храми.

У свою чергу глава ПЦУ митрополит Єпіфаній зазначив, що паски можна освятити самостійно вдома. Для цього ходити до церкви і порушувати правила карантину не потрібно.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Великдень Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
за масовое уб ий ство паствы,попов на зону
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