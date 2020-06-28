МОЗ назвало епіцентри коронавірусу в Україні: статистика по областях
За минулу добу, 27 червня, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).
Як розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, епіцентрами хвороби стали Львівська, Рівненська та Закарпатська області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 173, Рівненській області – 93, Закарпатській – 86", – зазначив він.
За даними Центру громадського здоров’я України, загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. – 1833 (1179 одужали);
Волинська обл. – 2228 (693 одужали);
Дніпропетровська обл. – 1087 (913 одужали);
Донецька обл. – 419 (163 одужали);
Житомирська обл. – 1396 (746 одужали);
Закарпатська обл. – 2626 (943 одужали);
Запорізька обл. – 568 (417 одужали);
Івано-Франківська обл. – 2300 (1096 одужали);
м. Київ – 4935 (1547 одужали);
Київська обл. – 2506 (1288 одужали);
Кіровоградська обл. – 646 (531 одужала);
Луганська обл. – 80 (58 одужали);
Львівська обл. – 5177 (741 одужала);
Миколаївська обл. – 436 (281 одужала);
Одеська обл. – 1601 (725 одужали);
Полтавська обл. – 310 (268 одужали);
Рівненська обл. – 3568 (1738 одужали);
Сумська обл. – 295 (219 одужали);
Тернопільська обл. – 1893 (1131 одужала);
Харківська обл. – 2082 (1065 одужали);
Херсонська обл. – 191 (176 одужали);
Хмельницька обл. – 791 (541 одужала);
Черкаська обл. – 642 (454 одужали);
Чернівецька обл. – 4686 (1876 одужали);
Чернігівська обл. – 526 (145 одужали).
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 28 червня в Україні офіційно підтверджено 42 982 випадки коронавірусної інфекції. З них 917 були виявлені за минулу добу.