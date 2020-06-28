МОЗ назвало епіцентри коронавірусу в Україні: статистика по областях

За минулу добу, 27 червня, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

Як розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, епіцентрами хвороби стали Львівська, Рівненська та Закарпатська області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 173, Рівненській області – 93, Закарпатській – 86", – зазначив він.

За даними Центру громадського здоров’я України, загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 1833 (1179 одужали);

Волинська обл. – 2228 (693 одужали);

Дніпропетровська обл. – 1087 (913 одужали);

Донецька обл. – 419 (163 одужали);

Житомирська обл. – 1396 (746 одужали);

Закарпатська обл. – 2626 (943 одужали);

Запорізька обл. – 568 (417 одужали);

Івано-Франківська обл. – 2300 (1096 одужали);

м. Київ – 4935 (1547 одужали);

Київська обл. – 2506 (1288 одужали);

Кіровоградська обл. – 646 (531 одужала);

Луганська обл. – 80 (58 одужали);

Львівська обл. – 5177 (741 одужала);

Миколаївська обл. – 436 (281 одужала);

Одеська обл. – 1601 (725 одужали);

Полтавська обл. – 310 (268 одужали);

Рівненська обл. – 3568 (1738 одужали);

Сумська обл. – 295 (219 одужали);

Тернопільська обл. – 1893 (1131 одужала);

Харківська обл. – 2082 (1065 одужали);

Херсонська обл. – 191 (176 одужали);

Хмельницька обл. – 791 (541 одужала);

Черкаська обл. – 642 (454 одужали);

Чернівецька обл. – 4686 (1876 одужали);

Чернігівська обл. – 526 (145 одужали).

Центр громадського здоров’я України

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 28 червня в Україні офіційно підтверджено 42 982 випадки коронавірусної інфекції. З них 917 були виявлені за минулу добу.