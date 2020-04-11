Найвища летальність в Україні: МОЗ навідалося з перевіркою на Прикарпаття через COVID-19

Робоча група МОЗ провела перевірку на Прикарпатті, де зафіксована найвища смертність від коронавірусу COVID-19 в Україні.

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На 11 квітня в області підтверджено 17 летальних випадків. В основному, загиблі – люди у віці 55-60 років, повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

COVID-19 в Україні. Ілюстрація

Остаточні висновки і рекомендації комісії щодо регіону будуть оприлюднені незабаром. Поки, за словами інспекторів міністерства, говорити про якісь помилки під час лікування немає підстав. Попередньо, у більшості померлих були важкі супутні хвороби.

Члени комісії зазначили, що лікарі чесно розповідали про свої проблеми. За словами медиків, вони вже впоралися з першим напливом важких пацієнтів і зараз працюють досить впевнено.

"Дуже хороший результат від кисневої терапії. І це не обов'язково тільки апарати штучної вентиляції. Такий доступ до кисневої терапії практично у всіх установах, де ми були, змогли побачити. І його треба поширювати, створюючи так звані респіраторні центри", – сказала Ірина Микичак , заступниця міністра охорони здоров'я.

Як писав OBOZREVATEL, у Збройних силах України за 11 квітня було виявлено сім нових випадків COVID-19 (всього – 17).

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