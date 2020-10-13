МОЗ має намір посилити карантин в Україні, але без локдауну

В Україні через поширення коронавірусу (COVID-19) мають намір посилити карантинні обмеження.

Водночас у країні не буде жорсткого локдауну. Про це в ефірі "Свобода Слова" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Чиновник зазначив, що наразі в Україні зростає навантаження на медичну систему. У лікарнях перебуває близько 20 тисяч пацієнтів.

"Завтра (13 жовтня – Ред.) на засіданні уряду будемо пропонувати жорсткіші обмеження в країні. Не йдеться про повний локдаун, тому що країна просто не витримає повного локдауну. Насамперед це заборона масових заходів", – пояснив глава МОЗ.

Він додав, що міністерство має намір вимагати повністю скасувати заходи в "червоній зоні", а в "зеленій" – дозволити до 50 осіб.

"Ми вважаємо, що треба повністю, стовідсотково, заборонити будь-які масові заходи понад 50 осіб у "зеленій зоні", більш ніж 30 осіб у "жовтій", 20 у "помаранчевій" і повністю в "червоній зоні", якщо ми говоримо про адаптивний карантин", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час останньої наради у президента України Володимира Зеленського ухвалено низку рішень щодо боротьби з епідемією СOVID-19.