МОЗ готується: восени в Україні можлива друга хвиля епідемії коронавірусу

Юрій Сергієнко Суспільство 00:37, 31.05.2020 Оновлено: 00:39, 31.05.2020

Міністерство охорони здоров'я готується до другої хвилі коронавірусу в Україні, яка може статися восени.

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Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що у країни вже є досвід боротьби зі спалахом захворювання.

"Восени не повинно бути схожою ситуації... Ми очікуємо, що може бути друга хвиля, але ми готуємося до неї", – зазначив головний санлікар.

Ляшко підкреслив, що у МОЗ вже знають, які обмеження працюють, а які – ні.

"Ми зараз бачимо, як працювали наші карантинні обмеження, введені під час першої хвилі, ми знаємо, що і як можна запускати. Можна вже зараз підходити, вводячи адаптивний карантин. Ми знаємо, які обмеження працюють, а які – ні", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ виступили з попередженням про другий пік захворюваності на коронавірус, який може статися до другої хвилі.

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