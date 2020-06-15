МОЗ готує зміни на випадок посилення карантину в Україні

До постанови Кабінету міністрів, яка регламентує дотримання карантинних заходів в Україні, будуть внесені зміни.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній нараді щодо боротьби з коронавірусом під головуванням президента Володимира Зеленського. За його словами, зміни будуть визначати, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими.

"Це потрібно в разі погіршення епідемічної ситуації", – зазначив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ заявив, що головною причиною зростання кількості випадків зараження коронавірусом в Україні є недотримання людьми карантину.

"Тому, якщо ми не будемо жорстко дотримуватися встановлених правил, будемо бачити такі цифри, то будемо змушені вводити додаткові обмеження", – попередив він.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко додав, що одномоментне повернення до більш жорстких карантинних заходів не розглядається, оскільки в країні діє адаптивний карантин.