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16 квітня • оновлено в 18:01
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МОЗ дав чіткі рекомендації щодо роботи ринків на карантині

2.1т
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Місцевим органам самоврядування рекомендовано заборонити працювати ринкам в період дії карантину в Україні.

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Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшко, підписаній 16 квітня. Документ оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров'я.

МОЗ дав чіткі рекомендації щодо роботи ринків на карантині

"Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) в місцях масового скупчення людей, заборонити функціонування ринків (продовольчих, непродовольчих та змішаних)", – сказано в постанові.

МОЗ дав чіткі рекомендації щодо роботи ринків на карантині

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Віктор Ляшко скасував власну постанову, якою за певних умов дозволялася робота ринків під час карантину. Це пов'язано з низкою порушень, виявлених під час перевірок.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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