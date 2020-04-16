МОЗ дав чіткі рекомендації щодо роботи ринків на карантині

Місцевим органам самоврядування рекомендовано заборонити працювати ринкам в період дії карантину в Україні.

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Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшко, підписаній 16 квітня. Документ оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) в місцях масового скупчення людей, заборонити функціонування ринків (продовольчих, непродовольчих та змішаних)", – сказано в постанові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Віктор Ляшко скасував власну постанову, якою за певних умов дозволялася робота ринків під час карантину. Це пов'язано з низкою порушень, виявлених під час перевірок.

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