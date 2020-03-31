Всі громадяни України, які повернулися з-за кордону, повинні дотримуватися режиму самоізоляції чи обсервації, як визначено національним законодавством, проте як це контролюватимуть, у Міністерстві охорони здоров'я поки не уточнюють.

На відповідне запитання на брифінгу відповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він озвучив алгоритм дій після повернення в Україну – відразу ж дзвонити за консультацією (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Громадяни можуть отримати консультацію на сайті Міністерства охорони здоров'я. Також можна зайти на інші ресурси ОДА, Центру громадського здоров'я. На сторінках у соціальних мережах ми активно поширюємо номери гарячих ліній, які функціонують в Україні. Там можна отримати професійні консультації", – поділився Ляшко.

МОЗ чітко пояснив, що робити після повернення в Україну Укрінформ

На питання, чи передбачений котроль за такими громадянами і як його планують здійснювати, головний санлікар не відповів, однак підкреслив, що українці повинні бути солідарні в цьому питанні і дотримуватися заборони для загальної безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко заявив, що всі контактні з зараженими коронавірусом особи повинні самоізолюватися на 14 днів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!