"Моя совість чиста": підозрюваний у вбивстві дитини поліцейський зробив заяву

Поліцейський Володимир Петровець, який є підозрюваним у вбивстві 5-річної дитини, заявив про свою непричетність до трагедії.

Як передає ТСН, про це він повідомив своїм близьким перед затриманням. "Він мені сказав на ходу: "Передай моїм рідним — моя совість чиста, я не стріляв і в руки зброї не брав", — розповіла його сестра.

У свою чергу сусід іншого підозрюваного Івана Приходько розповів, що поліцейського не можна назвати агресивною людиною.

"Не спокійний, але і не кіпішний. Нормальна, середньостатистична людина", — сказав він.

Також повідомляється, що у вівторок, 4 червня, в лікарню потрапив батько вбитої дитини, якому різко стало погано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня в багатьох містах України пройшли масштабні акції протесту через убивство 5-річного Кирила Тлявова.

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