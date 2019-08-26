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"Моя перша леді!" Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною

2.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський захопив мережу ніжним фото зі своєю дружиною Оленою.

Знімок був опублікований на офіційній сторінці президента у Facebook. На ньому Олена Зеленська зображена в червоному платті-вишиванці і в світлих туфлях-човниках.

Сам президент йде поруч з нею у компанії колег і охорони.

"Моя перша леді у червоному!" – підписав кадр Зеленський.

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Інтернет-користувачі оцінили пост Володимира Зеленського і залишили безліч коментарів.

Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною

Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною

facebook.com/zelenskiy95

Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною

Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною

facebook.com/zelenskiy95

Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною

Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною

facebook.com/zelenskiy95

Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною

Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною

facebook.com/zelenskiy95

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливли деталі про вбрання Зеленської на Дні Незалежності. Її образ обійшовся максимум у п'ять тисяч гривень.

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Особи
Володимир Зеленський Олена Зеленська
Місце
Україна
Тег
президент
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