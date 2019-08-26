"Моя перша леді!" Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною

Президент України Володимир Зеленський захопив мережу ніжним фото зі своєю дружиною Оленою.
Знімок був опублікований на офіційній сторінці президента у Facebook. На ньому Олена Зеленська зображена в червоному платті-вишиванці і в світлих туфлях-човниках.
Сам президент йде поруч з нею у компанії колег і охорони.
"Моя перша леді у червоному!" – підписав кадр Зеленський.
Інтернет-користувачі оцінили пост Володимира Зеленського і залишили безліч коментарів.
Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною
facebook.com/zelenskiy95
Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною
facebook.com/zelenskiy95
Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною
facebook.com/zelenskiy95
Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною
facebook.com/zelenskiy95
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливли деталі про вбрання Зеленської на Дні Незалежності. Її образ обійшовся максимум у п'ять тисяч гривень.
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