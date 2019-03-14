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"Моя дочка — не амеба!" Розлючений Ківа влаштував у прямому ефірі переполох через Томос

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Голова профспілки МВС і Соціалістичної партії України Ілля Ківа бурхливо відреагував на слова політолога Володимира Цибулька про те, що люди без Томосу і без української мови "виростуть ссавцями, а людьми не стануть".

Конфлікт спалахнув у ефірі ток-шоу на телеканалі NEWSONE. Ківа підскочив до опонента і попросив не перетинати межу.

"Мені буде байдуже щодо ефіру... Є недоторканні речі, і я вас дуже попрошу не чіпати дітей. Не забалакуйтесь!", — попередив він.

Ілля Ківа і Вадимир Цибулько

Ілля Ківа і Вадимир Цибулько

NEWSONE

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До цього Ківа під час свого виступу назвав Томос і українську мову "повітрям, яким нас намагаються нагодувати".

"Нагодувати дітей ми можемо реальною їжею. У мене двоє дітей — дочка і син-першокласник. Я нагодую його Томосом і мовою, він виросте міцним дорослим?.. Якщо мені не буде чим годувати дитину, я буду шукати способи для її існування — їхати, робити що завгодно, щоб виросли мої діти", — висловився він.

Цибулько нагадав, що людини не буває без духовного компонента і національної ідентичності.

"Моя дочка — офіцер поліції, яка виросла і пішла захищати батьківщину без вашого Томосу і мови, тому що я виховав її на особистих прикладах. І вона вихована не амебою, а людиною", — заявив Ківа.

У суперечку втрутився політичний коментатор Сергій Поярков, який нагадав, що з точки зору біології всі люди — ссавці, і Ківа фактично "образився на підручник біології".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий активіст заявив про погрози від Ківи.

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Особа
Ілля Ківа
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Томосукраїнська мова
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Глинкин Александр
Глинкин Александр
кива маладец евобы министром внутринних дел
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Серж Серж
Серж Серж
Кива или дурак или рекламу себе делает
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Мовнюки-хорошие мойщики унитазов! Это доказано
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