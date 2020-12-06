Моя боротьба за Збройні Сили України
Сьогодні, в День Збройних Сил України, вирішив згадати про свою боротьбу за потребу створення Збройних Сил України.
Нагадаю, що після 1 курсу тодішнього КДУ, я проходив службу в Обмеженому контингенті військ в Афганістані.
Після служби (1983-85 роки) я почав пропагувати ідею служби українців лише на території України та звільнення від служби студентів, які проходять навчання у вузах.
Під час бойкоту військової кафедри в Київському університеті я підтримав ідею реформування проходження військових таборів для студентів, зокрема скорочення термінів та збереження виключно військової підготовки. Наші вимоги керівництво вузу виконало!
В березні 1987 року я, Ростислав Хотин, Павло Бальковський і Сергій Нікітін (відійшов у засвіти) підготували та випустили інформаційний додаток до газети "Київський університет" – "Дружба" (цей додаток раніше видавався для студентів-іноземців, які навчалися у нашому університеті).
В газеті ми виступили проти служби студентів-українців у Радянській армії та обґрунтовували необхідність служби лише після завершення навчання та лише на території України!
Тодішня влада Радянської України була шокована:
– нашу газету заборонили;
– всі республіканські газети затаврували ганьбою наш націоналізм;
– статтю проти нас передрукувала головна газета Радянського Союзу і Комуністичної партії "Правда"!
Далі тривала наша боротьба за "Український світ" в Київському Університеті, створення Народного руху України та проголошення Незалежності!
Але це вже зовсім інша історія.
Отож, ми – студенти Київського Університету імені Тараса Шевченка наближали створення Збройних Сил незалежної України, як могли!
Вітаю зі Святом Всіх причетних!