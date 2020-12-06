Моя боротьба за Збройні Сили України

Микола Томенко Суспільство 13:58, 6.12.2020

Сьогодні, в День Збройних Сил України, вирішив згадати про свою боротьбу за потребу створення Збройних Сил України.

Нагадаю, що після 1 курсу тодішнього КДУ, я проходив службу в Обмеженому контингенті військ в Афганістані.

Після служби (1983-85 роки) я почав пропагувати ідею служби українців лише на території України та звільнення від служби студентів, які проходять навчання у вузах.

Під час бойкоту військової кафедри в Київському університеті я підтримав ідею реформування проходження військових таборів для студентів, зокрема скорочення термінів та збереження виключно військової підготовки. Наші вимоги керівництво вузу виконало!

В березні 1987 року я, Ростислав Хотин, Павло Бальковський і Сергій Нікітін (відійшов у засвіти) підготували та випустили інформаційний додаток до газети "Київський університет" – "Дружба" (цей додаток раніше видавався для студентів-іноземців, які навчалися у нашому університеті).

В газеті ми виступили проти служби студентів-українців у Радянській армії та обґрунтовували необхідність служби лише після завершення навчання та лише на території України!

Тодішня влада Радянської України була шокована:

– нашу газету заборонили;

– всі республіканські газети затаврували ганьбою наш націоналізм;

– статтю проти нас передрукувала головна газета Радянського Союзу і Комуністичної партії "Правда"!

Далі тривала наша боротьба за "Український світ" в Київському Університеті, створення Народного руху України та проголошення Незалежності!

Але це вже зовсім інша історія.

Отож, ми – студенти Київського Університету імені Тараса Шевченка наближали створення Збройних Сил незалежної України, як могли!

Вітаю зі Святом Всіх причетних!

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