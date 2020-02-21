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21 лютого • оновлено в 15:01
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В&#39;ячеслав Кириленко
В'ячеслав Кириленко
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Мова як гарант майбутнього

1.7т

Людина може бути вільною, лише коли свободу має її народ. Демократія стабільна, лише коли люди об’єднані навколо цінностей. Цінність свободи є самодостатньою. Однак реалізовується вона через закон як взаємообмеження, культуру як ідентичність народу, громадянську активність як взаємодію вільних людей. Така взаємодія ефективна, коли є спільна Мова, спільна Історія, спільне Майбутнє. І постійна боротьба за нього.

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Але всі люди різні. Вороги України завжди прагнуть мінімізувати потенціал того, що нас по-справжньому об’єднує. Вони розуміють: одна українська мова - від вулиці до парламенту - гарантує спільне українське Майбутнє. Дві мови в українських реаліях свідчать, що пошук такого майбутнього ще триває.

Образно кажучи, "рускій мір" піде від нас лише тоді, коли на вулицях міст перестане панувати російська. Точніше, коли вона лишиться лише як мова російської національної меншини в Україні. Також це означатиме, що спільне пере- і проживання минулого утвердилося остаточно, а майбутнє вільної людини є усвідомлено невід’ємним від прийдешнього її країни. І необовязково у фізичному, але завжди у філософському розумінні цього слова.

З Днем Рідної Мови Вас, дорогі українці!

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Автор
В&#39;ячеслав Кириленко В'ячеслав Кириленко
Місце
Україна
Тег
українська мова
Джерело
Джерело: Facebook В'ячеслава Кириленка
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Nayden Serg
Nayden Serg
Підтримую!!!!!
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Раскина Элла
Раскина Элла
АрМоВира - понад усе! СУХЕС!
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
МОВА як 100% майбутнього розвалу НОвоСанжарии.
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