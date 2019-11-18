Мова про здоров’я людей: закликаємо не допустити повернення на службу одіозного чиновника

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23 жовтня цього року стало відомо, що Кабінет міністрів звільнив із займаних посад голову Держпродспоживслужби Володимира Лапу та його першого заступника Андрія Жука – згідно ч.1 ст.87 Закону України "Про державну службу".

Вітаємо цей крок. Адже стосовно обох колишніх чиновників існують небезпідставні підозри щодо побудови корупційних схем та зловживання службовим становищем, а також систематичного нехтування положеннями Трудового Кодексу.

Зокрема, OBOZREVATEL та ряд інших ЗМІ писали, що:

- Володимир Лапа і безпосередньо Андрій Жук проводили тендери, переможцем яких найчастіше ставала одна і та ж компанія – ТОВ "Дніпропетровська фармацевтична компанія", що є дистрибютором в Україні продукції французької компанії "ID VET GENETICS SAS". При цьому цінові пропозиції "Дніпропетровської фармацевтичної компанії" часто значно перевищували відповідні ціни на ринку і пропозиції інших учасників тендерів Держпродспоживслужби. При цьому від очікуваної вартості закупівель вони відрізнялися на незначні суми.

Зафіксовані випадки, коли організатори тендерів Держпродспоживслужби відмовляли в участі у торгах компаніям зі значно вигіднішими пропозиціями з надуманих причин. Один з таких випадків відбувся при визначенні переможців тендеру по закупівлі наборів для виявлення антитіл до бруцельозу, що проходив 21 серпня 2019 року. Тоді переможцем було визнано "Дніпропетровську фармацевтичну компанію" з пропозицією в 1 млн 707 тисяч гривень, тоді як іншому учаснику торгів, ТОВ "НКП "Діапроф-Мед", яка виставила ціну у 822 тисячі 900 грн, відмовили в участі з формальних причин. Це згодом підтвердив своїм рішенням Антимонопольний комітет України, який скасував результати цього тендеру.

Загалом за останні 1,5 року, згідно з даними "Прозорро", "Дніпропетровська фармацевтична компанія" виграла 22 тендери Держпродспоживслужби на загальну суму 24 млн 661 тисяч гривень. При цьому, як повідомляли окремі ЗМІ, пан Жук особисто за кошти цієї компанії та у супроводі її представників минулого року літав до Франції – під приводом відвідування виробництв "ID VET GENETICS SAS". А це – дуже схоже на корупцію.

Відомо також про аналогічні випадки. Зокрема, з закупівля вакцин від сказу за завищеними цінами навіть привернула увагу детективів НАБУ. За даними ЗМІ, створена за участі керівництва Держпродспоживслужби корупційна схема, завдала державі збитків у розмірі 6 мільйонів гривень: кошти, виведені через фіктивні фірми, між учасниками схеми начебто розподіляв особисто пан Жук.

- Пан Жук також може бути причетний до спроби вивести з державної власності будівлю "Центру охорони здоров’я тварин" площею майже 800 кв.м за адресою: м.Київ, вул. Салтикова-Щедріна, 2. Попри те, що "Центр охорони здоров’я тварин" ще не завершив процедуру ліквідації, пан Жук поставив свій підпис під відповіддю на запит Фонду державного майна, де зазначив, що не заперечує проти того, аби будівля була віддана в оренду на 5 років приватній фірмі – ТОВ "Спадок країни". За твердженням потенційного орендаря, у цьому приміщенні він збирався облаштувати музей прикладного мистецтва.

При цьому у відкритих джерелах нема жодної згадки про проведення конкурсу щодо надання приміщення в оренду. А саме ТОВ "Спадок країни" до 9 квітня 2019 року мало іншу назву ТОВ "ТД Євронапрям". І спеціалізувалося не на "Музейній діяльності", а на "Неспеціалізованій оптовій торгівлі". А вже 10 квітня "ребрендована" компанія звернулася з проханням надати їй в оренду будівлю ветклініки на Печерську.

Засновником цієї компанії зі статутним фондом 1 тис.грн., як вдалося з’ясувати журналістам OBOZREVATEL, є дружина заступника голови ФДМ Євгенія Асташева – Олена Древетняк.

Всі ці обставини наштовхують на думку, що будівлю і землю на Салтикова-Щедріна могли готувати до подальшого виведення з держвласності і приватизації.

За непідтвердженими поки даними, за цим фактом відкрите кримінальне провадження.

- На дії Андрія Жука на посаді першого заступника голови Держпродспоживслужби неодноразово скаржилися співробітники різних структурних підрозділів служби. Серед основних звинувачень – корупція, тиск і понад 40 незаконних звільнень працівників впродовж останніх 2 років. Серед звільнених – інваліди, матері-одиначки, люди, що перебували у відпустках по догляду за дітьми. При цьому Лапа і Жук ігнорували рішення судів, які зобов’язували поновити незаконно звільнених працівників на посадах.

Разом з тим пан Жук, за свідченнями представників трудових колективів різних підрозділів Держпродспоживслужби, призначав на посади людей без необхідного досвіду та компетенції, що призводило до зниження ефективності роботи служби і до поступового згортання наукової та лабораторно-діагностичної діяльності цієї структури.

- Вже після звільнення Лапа і Жук призначили головою ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області Андрія Бабарука, який до того виконував обов’язки начальника. Призначення відбулося ще до проведення обов’язкового конкурсу на цю посаду. А сам Бабарук, за даними ЗМІ, є фігурантом щонайменше двох кримінальних проваджень за статтями 368 "Хабар" та 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". У рамках розслідування можливої корупційної діяльності Бабарука співробітники ДБР незадовго до його призначення проводили обшуки у приміщенні ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

Крім того, за даними активістів громадської організації "СтопКор", за Бабарука у області вибудувано корупційну схему, за якою підприємці платили керівництву місцевої філії Держпродспоживслужби за те, щоб ті не перевіряли якість і безпечність продуктів, що реалізуються на ринках міста. Також активісти володіють інформацією, що за своє призначення Бабарук заплатив Жуку 50 тисяч доларів.

Наразі нам стало відомо, що Андрій Жук збирається використати ч.4 ст.87 Закону України "Про державну службу", за якою він може претендувати на вакантну посаду у Держпродспоживслужбі. За інформацією, отриманою нами з власних джерел, зараз він за допомогою тиску змушує написати заяву на звільнення за власним бажанням начальника ГУ Держпродспоживслужби у Київській області Олену Матвієнко – з тим, щоби посісти цю посаду самому.

Для реалізації цього плану йому необхідне клопотання від профільного міністерства та згода на таке призначення чинного керівництва Держпродспоживслужби.

Зважаючи на викладені вище факти, закликаємо не допустити призначення Андрія Жука на посаду голови ГУ Держпродспоживслужби у Київській області. А також посприяти перевірці його можливої причетності до протиправних дій – з подальшим притягненням до відповідальності, якщо ці факти знайдуть своє підтвердження.

Адже мова йде не тільки про завдані паном Жуком фінансові збитки державі та репутаційні - Держпродспоживслужбі. Мова йде про здоров’я та безпеку громадян України, забезпечення яких є пріоритетним завданням Держпродспоживслужби.

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