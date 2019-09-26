Моторошна аварія під Слов'янськом: загинули двоє дорослих і дитина

На автодорозі Київ-Харків-Довжанський біля Слов'янська (Донецька область) зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули троє осіб, серед яких 6-річна дівчинка.

Про це повідомив сайт пресслужби Головного управління Національної поліції в Донецькій області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку докінця).

Аварія трапилася на виїзді в Харківську область. Водій автомобіля "Hyundai" не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Toyota".

Місце аварії dn.npu.gov.ua

"Водій і пасажири "Hyundai" – 31-річна жінка та її 6-річна донька загинули на місці. Сім'я жила у Слов'янську", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у результаті ДТП постраждали дві жінки-пасажирки автомобіля "Toyota". Їх госпіталізували.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Смертельна аварія dn.npu.gov.ua

Смертельна аварія dn.npu.gov.ua

Смертельна аварія dn.npu.gov.ua

Смертельна аварія dn.npu.gov.ua

Смертельна аварія dn.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, на трасі Біла Церква – Узин на Київщині увечері 25 вересня зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. В результаті аварії одна людина загинула і одна постраждала.

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