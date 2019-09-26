Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Моторошна аварія під Слов'янськом: загинули двоє дорослих і дитина

6.4т Читати матеріал російською

На автодорозі Київ-Харків-Довжанський біля Слов'янська (Донецька область) зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули троє осіб, серед яких 6-річна дівчинка.

Про це повідомив сайт пресслужби Головного управління Національної поліції в Донецькій області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку докінця).

Аварія трапилася на виїзді в Харківську область. Водій автомобіля "Hyundai" не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Toyota".

Місце аварії

Місце аварії

dn.npu.gov.ua

Новини
Смертельна ДТП під Житомиром: як зараз виглядає місце аварії. Ексклюзивні фото

"Водій і пасажири "Hyundai" – 31-річна жінка та її 6-річна донька загинули на місці. Сім'я жила у Слов'янську", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у результаті ДТП постраждали дві жінки-пасажирки автомобіля "Toyota". Їх госпіталізували.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Смертельна аварія

Смертельна аварія

dn.npu.gov.ua

Смертельна аварія

Смертельна аварія

dn.npu.gov.ua

Смертельна аварія

Смертельна аварія

dn.npu.gov.ua

Смертельна аварія

Смертельна аварія

dn.npu.gov.ua

Смертельна аварія

Смертельна аварія

dn.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, на трасі Біла Церква – Узин на Київщині увечері 25 вересня зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. В результаті аварії одна людина загинула і одна постраждала.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Слов'янськ
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Виноградов Алексей
Виноградов Алексей
Из какого же дерьма сделаны эти Хюндаи? Тойота слегка помялась,по крайней мере даже починить можно. А от хундая одни колеса остались. Ужас...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel