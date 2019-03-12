"Моторола" вижив? Гай оцінив "сенсацію"

Інформацію про те, що терорист "ДНР" Арсен Павлов ("Моторола") міг вижити під час вибуху ліфта в будинку в окупованому Донецьку, не можна виключати, але навряд чи Росія проводила б таку складну спецоперацію з евакуації автомийника.

Так ветеран АТО і волонтер Мирослав Гай прокоментував OBOZREVATEL новину видання "Вести", яке, посилаючись на слова неназваного військовослужбовця Сил спецоперацій ЗСУ, повідомило про ймовірність фейкової смерті колишнього лідера терористичного угрупування "Спарта".

За словами розвідника, в завдання якого входить знайомство з бойовиками і громадянами РФ у соцмережах, і збір необхідної інформації, спецслужби РФ пропустили момент, коли дружина "Мотороли" Олена, яка повинна була сумувати за загиблими, майже одразу почала постити селфі. Як каже український військовий, згодом фото підчистили, але сам факт зафіксований українськими спецслужбами.

На його думку це свідчить про те, що терорист може бути живим.

Не виключає такої можливості і Мирослав Гай, проте сумнівається в тому, чи потрібно було проводити подібну спецоперацію ГРУ РФ, а самостійно "Моторола" навряд чи б таке провернув.

Арсен Павлов ("Моторола") ТАСС

"Я не виключаю жодних можливостей, але питання в тому, чи міг "Моторола" в обхід ГРУ РФ і ФСБ провести самостійно таку операцію? Я думаю, що не міг. А чи потрібно спецслужбам РФ проводити евакуацію мийника автомобілів, який загалом не володів жодною серйозною інформацією і грав просто роль у цьому спектаклі, я не впевнений. Це занадто складна операція, а він занадто мала сошка, щоб займатися його евакуацією", – пояснив волонтер.

Незважаючи на те, що вся інформація про смерть бойовика на українську сторону надходила тільки зі слів окупантів, ймовірність підстави виключати не можна, але Гай все ж схиляється до думки, що "Моторола" скоріше мертвий.

"Я схиляюся до того, що він швидше за все мертвий, тому що така доля торкнулася не одного ватажка, там уже не мало загинуло. І говорити, що це все була вдала евакуація, я думаю, що це неправда", – вважає ветеран АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Мотороли стало відомо 16 жовтня. Його підірвали у ліфті власного будинку в Донецьку.

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