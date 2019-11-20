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20 листопада • оновлено в 11:47
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Москва замість Києва: з пілотом під час польоту до України трапився конфуз. Відео

2.3т
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Командир борту авіакомпанії Wizz Air під час посадки літака, що прямував рейсом "Лондон – Київ" 18 листопада, переплутав пункт призначення й оголосив, що пасажири прибули до Москви.

Відеозапис інциденту доступний на YouTube. Так, на кадрах видно, як транспорт рухається злітно-посадковою смугою, а за кадром чутно, як пілот повідомляє про успішну посадку. (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

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З пілотом, який летів до України, трапився конфуз

З пілотом, який летів до України, трапився конфуз

Ілюстрація

Щоправда, спершу він стверджує, що лайнер уже в Москві, а через кілька секунд виправляє себе, вибачається та називає Київ.

Цікаво, що водночас із ним вирушав також літак до Москви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відоме американське видання The New York Times почало використовувати українську транслітерацію у написанні столиці України англійською мовою.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Київ
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