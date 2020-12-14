Як стало відомо з американської преси, директор Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) підписав рекомендацію консультативної групи використовувати вакцину Pfizer і BioNTech проти COVID-19. Це означає, що після рішення FDA, федерального агентства по контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів, про екстренний дозвіл застосування вакцини, з понеділка в США починається масова вакцинація.

Уже відомо про те, що почалося вантаження вакцини в вантажівки і літаки з тим, щоб в понеділок вранці відповідні лікувальні установи вже мали ту кількістю вакцини, яка забезпечить старт цієї кампанії. Очікується, що приблизно до другої половині лютого буде відвантажено 100 мільйонів доз вакцини.

Загалом, саме на США і Великобританії можна буде спостерігати вплив вакцинації на загальний хід епідемії в цих двох країнах. Що стосується США, то висловлюються різні думки з приводу можливої динаміки епідемії. За найоптимістичнішими даними, падіння до мінімального рівня захворюваності, що дозволяє повернутися до життя, яким воно було до пандемії, можливо до кінця весни. Песимістичні прогнози говорять про те, що це трапиться пізно влітку.

У будь-якому випадку, людство переходить до активних дій у боротьбі з вірусом і це вселяє певний оптимізм, оскільки просвіту в цій ситуації видно не було. Останні країни, зокрема – Швеція, визнали хибність ставки на ефект "стадного імунітету" або на те, що пандемія пройде природним шляхом.

Будемо рахувати понеділок початком дійсного масового зусилля з протидії пандемії, але саме в цей день слід звернути увагу на дві дивні речі, які напевно, знайдуть своє логічне пояснення. Про одну ми вже писали, а до іншої просто не доходили руки.

Перша дивина полягає в тому, що і США, і Британія, методом вакцинації хочуть домогтися приблизно того результату, який зараз має Китай, а це +10-20 заражених в день і жодного загиблого. При цьому, в Китаї взагалі не було "другої хвилі". І це при тому, що Китай здійснює авіасполучення з усіма країнами, які його не зупинили. При цьому, наскільки відомо, ніякої масової вакцинації там не проводилося. За рахунок чого там отриманий такий результат – незрозуміло.

Друга ж дивина стосується РФ. Полягає вона в тому, що там запущена у виробництво друга вакцина, плюсом до горезвісного "Супутнику". Навіщо друга вакцина, якщо перша (зі слів росіян) має приблизно таку ж ефективність, як і американська або британська? Адже наскільки відомо з відкритих джерел, створення навіть однієї вакцини – трудомісткий і дорогий процес, а ось навіщо їх було робити дві?

Ну а плюс до цього, стало відомо, що РФ зробила заявку на покупку у Pfizer двох мільйонів доз вакцини. Тобто, маючи дві відмінні вакцини власного виробництва, Москва закуповує імпортну вакцину і в кількості, підозріло схожій на кількість чиновників центральних органів влади. Кисельов б в цьому місці поставив би свій коронний питання: соупадєніє?

У будь-якому випадку, ясність в усі ці питання буде внесена після 20 січня, оскільки до цього моменту просто немає зацікавленої сторони, яка хотіла б і могла отримати ці відповіді.

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