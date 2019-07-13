"Москва вже задовбали!" Жителі Криму публічно повстали проти окупантів

У суботу, 13 липня, в окупованому Севастополі пройшов мітинг проти політики влади РФ. Протестуючі розкритикували нове керівництво міста.

Керівник місцевих комуністів Василь Пархоменко, який організував даний протест, висловив невдоволення реформою російської влади в сфері ЖКГ і зростанням плати за комунальні послуги. Про це повідомляють " Крим.Реаліі ".

"Після виборів доведеться міняти губернатора. Москва зі своєю кадровою політикою вже задовбала", – заявив Пархоменко.

Жителі Криму публічно повстали проти окупантів ru.krymr.com

Учасники мітингу тримали в руках багато плакатів: "Влада – народу, власність – трудящим", "Росії – новий курс і уряд національних інтересів", "Недра – для розвитку суспільства, а не обслуговування олігархів", "20 мільйонів за межею бідності – ганьба уряду","Підтримати молоді сім'ї, ветеранів та інвалідів" та інші.

Поруч з мітингом також збирали підписи під зверненням до президента РФ Володимира Путіна проти закриття доступу до моря в Батілімане.

Поліція не була на перешкоді в присутніх, реакції місцевої влади на критику мітингувальників поки що немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що найбільшу нафтобазу Криму продадуть однокурсника Путіна і "касиру" Януковича. Вона номінально є "однією з найбільших в РФ".

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