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"Москва вже задовбали!" Жителі Криму публічно повстали проти окупантів

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У суботу, 13 липня, в окупованому Севастополі пройшов мітинг проти політики влади РФ. Протестуючі розкритикували нове керівництво міста.

Керівник місцевих комуністів Василь Пархоменко, який організував даний протест, висловив невдоволення реформою російської влади в сфері ЖКГ і зростанням плати за комунальні послуги. Про це повідомляють " Крим.Реаліі ".

"Після виборів доведеться міняти губернатора. Москва зі своєю кадровою політикою вже задовбала", – заявив Пархоменко.

Жителі Криму публічно повстали проти окупантів

Жителі Криму публічно повстали проти окупантів

ru.krymr.com

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Учасники мітингу тримали в руках багато плакатів: "Влада – народу, власність – трудящим", "Росії – новий курс і уряд національних інтересів", "Недра – для розвитку суспільства, а не обслуговування олігархів", "20 мільйонів за межею бідності – ганьба уряду","Підтримати молоді сім'ї, ветеранів та інвалідів" та інші.

Поруч з мітингом також збирали підписи під зверненням до президента РФ Володимира Путіна проти закриття доступу до моря в Батілімане.

Поліція не була на перешкоді в присутніх, реакції місцевої влади на критику мітингувальників поки що немає.

"Москва вже задовбали!" Жителі Криму публічно повстали проти окупантів
"Москва вже задовбали!" Жителі Криму публічно повстали проти окупантів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що найбільшу нафтобазу Криму продадуть однокурсника Путіна і "касиру" Януковича. Вона номінально є "однією з найбільших в РФ".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
мітинг
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Мигол Натали
Мигол Натали
Коммунисты вылезли обозу не получится разочаровать крымчян обоз ещё лет 50 трести будет зато что крымчяне зделали выбор
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Джонсон Саймон Ф.,её отец коммунист учил,вот и получилось,что получилось.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Мигол Натали, грамоте где обучались?
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Самусевич Андрей
Самусевич Андрей
Я сам белорус, был в Крыму и до 2014 и сейчас. Небо и земля, люди стали жить лучше, пенсионеры людьми себя почувствовали. Всё строиться, туристов навалом. Обозреватель пишет одно дерьмо, ни один крымчанин не пожалел об уходе от украины
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Самусевич Андрей,ага белорус,который от нечего делать в три часа ночи зашёл случайно на обоз,хреново маскируетесь какцапские тролли.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Самусевич Андрей, да ну нах!
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
хрена орать сами хотели в жопу мира
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