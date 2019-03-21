"Москва – центр України": Соколова яскраво відповіла на витівку топ-пропагандиста Кремля

Українська журналістка Яніна Соколова затролила топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова за дурну фразу про те, що центр України нібито розташований у Мавзолеї Леніна.

Вона зазначила, що в такому випадку рупор путінського режиму повинен покинути територію України, адже столиця країни-агресора стала її частиною. Стьоб над Соловйовим журналістка показала в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Москва розташована в центрі України? Ну, окей. За язик ніхто не тягнув. Ми згодні, тому, Володимире, звільніть, будь ласка, територію. Ви — нев'їзний в Україну", — сказала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова їдко висміяла в своїй авторській програмі погрози російського пропагандиста Володимира Соловйова "рушити на Київ".

Також журналістка розповіла, що зробить у випадку зустрічі з одним із головних пропагандистів президента РФ Володимира Путіна. Вона заявила, що просто плюне в "солов'їний послід" і знищить його.

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